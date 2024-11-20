#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Lada Aura
20 ноября
Раскрыты сроки старта продаж нового премиального седана Lada
Глава АВТОВАЗа Соколов: продажи седана Lada...
В кабмине отметили стратегическое значение транспортной отрасли России
20 ноября
В кабмине отметили стратегическое значение транспортной отрасли России
Мишустин поздравил с профессиональным...
Зарядная инфраструктура этой страны составляет почти 70% от мирового показателя
20 ноября
Зарядная инфраструктура этой страны составляет почти 70% от мирового показателя
TrendForce: число зарядных станций для...

Jeep выпустил спецверсию в честь самого массового внедорожника Второй мировой

Марка Jeep стилизовала внедорожник Wrangler под армейский Willys

Бренд Jeep представил спецверсию гибридного внедорожника Wrangler, которая посвящена классическому Willys образца 1941 года.

Jeep Wrangler, стилизованный под Willys
Jeep Wrangler, стилизованный под Willys
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
2.0 турбо, автомат, 7 мест — почти Toyota, но гораздо дешевле

5-дверная версия внедорожника защитного цвета получила 17-дюймовые легкосплавные диски с внедорожными шинами и салон с бежевой обивкой. На кузове есть наклейки, имитирующие трафаретные надписи, которые наносились на армейские американские машины США во Вторую мировую.

Гибридный Wrangler приводит в движение силовая установка, в которую входит 2,0-литровый бензиновый турбомотор и два электромотора.

Jeep Wrangler, стилизованный под Willys
Jeep Wrangler, стилизованный под Willys

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: пресс-служба Stellantis

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Stellantis
Количество просмотров 6
20.11.2024 
Фото:Stellantis
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jeep Wrangler

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв