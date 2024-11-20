Jeep выпустил спецверсию в честь самого массового внедорожника Второй мировой

Марка Jeep стилизовала внедорожник Wrangler под армейский Willys

Бренд Jeep представил спецверсию гибридного внедорожника Wrangler, которая посвящена классическому Willys образца 1941 года.

Jeep Wrangler, стилизованный под Willys

5-дверная версия внедорожника защитного цвета получила 17-дюймовые легкосплавные диски с внедорожными шинами и салон с бежевой обивкой. На кузове есть наклейки, имитирующие трафаретные надписи, которые наносились на армейские американские машины США во Вторую мировую.

Гибридный Wrangler приводит в движение силовая установка, в которую входит 2,0-литровый бензиновый турбомотор и два электромотора.

Jeep Wrangler, стилизованный под Willys

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Источник: пресс-служба Stellantis