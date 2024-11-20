Jeep выпустил спецверсию в честь самого массового внедорожника Второй мировой
Бренд Jeep представил спецверсию гибридного внедорожника Wrangler, которая посвящена классическому Willys образца 1941 года.
5-дверная версия внедорожника защитного цвета получила 17-дюймовые легкосплавные диски с внедорожными шинами и салон с бежевой обивкой. На кузове есть наклейки, имитирующие трафаретные надписи, которые наносились на армейские американские машины США во Вторую мировую.
Гибридный Wrangler приводит в движение силовая установка, в которую входит 2,0-литровый бензиновый турбомотор и два электромотора.
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Источник: пресс-служба Stellantis