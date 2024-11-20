Проедет по любым дорогам: в РФ привезли необычный Toyota Land Cruiser
Дилер привез в Россию новый внедорожный пикап Toyota Land Cruiser 79 за 10 390 000 руб. по параллельным схемам. Эта версия оснащается дизельным мотором объемом 4,5 л мощностью 205 л.с., МКП, привод полный.
У данного экземпляра нет многих современных опций, но он получил мультимедийный экран. Все сиденья регулируются механически.
Land Cruiser 79 готов к поездкам по суровому бездорожью. На пикап установлен шноркель, раздаточная коробка, механические блокировки передней и задней осей.
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Источник: Autonews