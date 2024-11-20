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Проедет по любым дорогам: в РФ привезли необычный Toyota Land Cruiser

В России появился в продаже пикап Toyota Land Cruiser 79 за 10,4 млн рублей

Дилер привез в Россию новый внедорожный пикап Toyota Land Cruiser 79 за 10 390 000 руб. по параллельным схемам. Эта версия оснащается дизельным мотором объемом 4,5 л мощностью 205 л.с., МКП, привод полный.

Toyota Land Cruiser 79
Toyota Land Cruiser 79
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

У данного экземпляра нет многих современных опций, но он получил мультимедийный экран. Все сиденья регулируются механически.

Toyota Land Cruiser 79
Toyota Land Cruiser 79

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2.0 турбо, автомат, 7 мест — почти Toyota, но гораздо дешевле

Land Cruiser 79 готов к поездкам по суровому бездорожью. На пикап установлен шноркель, раздаточная коробка, механические блокировки передней и задней осей.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

Интерьер Toyota Land Cruiser 79
Интерьер Toyota Land Cruiser 79

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:toyota70.com
Количество просмотров 10
20.11.2024 
Фото:toyota70.com
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-37