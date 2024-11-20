Названы худшие машины для русской зимы

Эксперт Стрельников перечислил самые проблемные автомобили для зимы

В России есть в продаже несколько моделей авто, недостаточно адаптированных для суровой зимы, рассказал основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

Nissan Pathfinder

В их числе модели некоторых китайских брендов. Эксперт уточнил, что многие владельцы жалуются на слабую работу печки и чересчур длительный прогрев салона. Стрельников пояснил, что у отдельных моделей отмечаются случаи, когда обогрев сидений не справляется с холодом, а задняя часть салона остается непрогретой.

Также от мороза могут залипать дверные ручки, наблюдаются сбои в работе сенсорных экранов.

У модели Nissan Pathfinder в холода случаются проблемы с трансмиссией. У Peugeot 408 и Citroen C4 в сильные холода нередко возникают проблемы с электроникой. У седанов Renault Fluence отмечается недостаточная мощность штатного отопителя.

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Источник: lenta.ru