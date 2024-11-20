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Названы худшие машины для русской зимы

Эксперт Стрельников перечислил самые проблемные автомобили для зимы

В России есть в продаже несколько моделей авто, недостаточно адаптированных для суровой зимы, рассказал основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
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В их числе модели некоторых китайских брендов. Эксперт уточнил, что многие владельцы жалуются на слабую работу печки и чересчур длительный прогрев салона. Стрельников пояснил, что у отдельных моделей отмечаются случаи, когда обогрев сидений не справляется с холодом, а задняя часть салона остается непрогретой.

Также от мороза могут залипать дверные ручки, наблюдаются сбои в работе сенсорных экранов.

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У модели Nissan Pathfinder в холода случаются проблемы с трансмиссией. У Peugeot 408 и Citroen C4 в сильные холода нередко возникают проблемы с электроникой. У седанов Renault Fluence отмечается недостаточная мощность штатного отопителя.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

Nissan Pathfinder
Peugeot 408
Citroen C4
Renault Fluence
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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: lenta.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh | Производители
Количество просмотров 12
20.11.2024 
Фото:freepik / prostooleh | Производители
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