Выяснилось, сколько водители готовы заплатить за техобслуживание машины

Российские автовладельцы назвали приемлемую для них цену техобслуживания авто

Российские автовладельцы готовы платить за регулярное техническое обслуживание автомобиля не более 13 тысяч рублей. Такими выводами после проведенного исследования поделились специалисты международной сети автосервисов Fit Service совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze.

В опросе приняли участие 6000 автовладельцев, которым предложили назвать минимальный порог стоимости услуги за ТО.

«Респондентам предложили назвать два числа. Предельно дешевое ТО, когда возникают сомнения, что цена слишком низкая, и дорогое, когда уже невозможно позволить себе эти услуги. Пересечение этих сумм дало аналитикам ту самую оптимальную цену. Как показал опрос – это 13,4 тыс. рублей», – отмечается в исследовании.

Предельно дешевыми и подозрительными участники опроса назвали услуги за техобслуживание менее 6,4 тыс. рублей, а предельно дорогими – чек на сумму более 23,6 тыс. рублей.

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова уточнила, что размер оптимальной цены водители назвали, отвечая на вопрос, сколько они готовы заплатить за регулярное стандартное обслуживание своего транспортного средства.

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Источник: gazeta.ru