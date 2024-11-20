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Столкнулись 10 автомобилей: подробности аварии в Иваново

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В Иваново произошла массовая авария на улице Смирнова с участием 10 машин. По предварительным данным, люди не пострадали.

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Уточняется, что водитель отечественной легковушки не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на встречку, задел Ford, въехал в Renault Duster и зацепил еще один Ford.


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Источник: УМВД России по Ивановской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 19
20.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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