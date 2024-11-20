Столкнулись 10 автомобилей: подробности аварии в Иваново

В Иваново произошло ДТП с участием десяти машин

В Иваново произошла массовая авария на улице Смирнова с участием 10 машин. По предварительным данным, люди не пострадали.

Уточняется, что водитель отечественной легковушки не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на встречку, задел Ford, въехал в Renault Duster и зацепил еще один Ford.

На трассе скопилась группа из четырех автомобилей. Другие участники движения стали притормаживать, пытаясь объехать аварию. В итоге произошло еще несколько столкновений.

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Источник: УМВД России по Ивановской области