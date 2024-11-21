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В России будет больше трасс с музыкальной разметкой

В 2025 году на российских трассах появятся новые участки с музыкальной разметкой

В ближайшее время в России вырастет число трасс, имеющих так называемую музыкальную разметку, об этом сообщил глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

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«Будут, на наших трассах (...). Теперь уже весной, потому что сейчас наносить нельзя по погодным условиям», – рассказал Петушенко, отвечая на вопрос о масштабировании опыта нанесения особой разметки.

Напомним, впервые о появлении музыкальной разметки на российской трассе (спустя несколько дней после аналогичной новости о дороге в РБ) сообщалось в октябре 2024 года – участок трассы М-11 «Нева» теперь исполняет мелодию «Калинка». Опыт признали удачным и управленцы «Автотора», и простые автомобилисты, заметил Петушенко.

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Считается, что музыкальная разметка не дает водителям засыпать за рулем, повышает концентрацию при приближении к важному или опасному участку дороги, а также помогает соблюдать скоростной режим. Однако некоторые эксперты считают, что такая разметка в наших реалиях может таить опасность: некоторые водители могут начать специально съезжать на нее, мешая другим участникам движения.

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Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 22
21.11.2024 
Фото:Wikimedia
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