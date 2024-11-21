В России будет больше трасс с музыкальной разметкой

В 2025 году на российских трассах появятся новые участки с музыкальной разметкой

В ближайшее время в России вырастет число трасс, имеющих так называемую музыкальную разметку, об этом сообщил глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Будут, на наших трассах (...). Теперь уже весной, потому что сейчас наносить нельзя по погодным условиям», – рассказал Петушенко, отвечая на вопрос о масштабировании опыта нанесения особой разметки.

Напомним, впервые о появлении музыкальной разметки на российской трассе (спустя несколько дней после аналогичной новости о дороге в РБ) сообщалось в октябре 2024 года – участок трассы М-11 «Нева» теперь исполняет мелодию «Калинка». Опыт признали удачным и управленцы «Автотора», и простые автомобилисты, заметил Петушенко.

Считается, что музыкальная разметка не дает водителям засыпать за рулем, повышает концентрацию при приближении к важному или опасному участку дороги, а также помогает соблюдать скоростной режим. Однако некоторые эксперты считают, что такая разметка в наших реалиях может таить опасность: некоторые водители могут начать специально съезжать на нее, мешая другим участникам движения.

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Источник: ТАСС