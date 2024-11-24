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Водители рассказали, сколько готовы платить за регулярное ТО своей машины
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Водители рассказали, сколько готовы платить за регулярное ТО своей машины
Fit Service: россияне не хотят отдавать за ТО...

Водители рассказали, сколько готовы платить за регулярное ТО своей машины

Fit Service: россияне не хотят отдавать за ТО автомобиля более 23 тысяч рублей

Эксперты международной сети автосервисов Fit Service совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze провели исследование по поводу того, сколько российские водители готовы платить за регулярное стандартное ТО своей машины.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Выяснилось, что сумма составляет 13 тысяч рублей. При этом подозрительно дешевыми опрошенные граждане назвали услуги за техобслуживание менее 6 400 рублей. Как предельно дорогими они охарактеризовали чеки свыше 23 600 рублей.

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что оптимальная цена отвечает на вопрос, сколько сами водители готовы заплатить за регулярное ТО.

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Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 32
24.11.2024 
Фото:Depositphotos
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