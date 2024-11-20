Зимние шины и каско в подарок – чем еще заинтересуют дилеры в «Черную пятницу»

Автодилеры в «Черную пятницу» обещают покупателям скидки до 700 тысяч рублей

Лихорадка «Черной пятницы» охватила все сегменты рынка, включая автомобильный. Компании и бренды наперебой предлагают спецпредложения, скидки по которым доходят до 700 тысяч рублей. Обзор наиболее выгодных подготовили эксперты издания «Газета.Ru».

Exeed LX

Группа компаний «Автодом» предлагает покупателям эксклюзивные предложения при покупке автомобилей. В частности, до 30 ноября покупателям кроссовера Exeed LX (от 2,3 млн рублей) «Exeed Автодом Таганка» дарит комплект зимних шин и полис каско.

Дилерский центр «Changan Автодом Внуково» предлагает скидку на Changan до 720 тыс. рублей в период действия акции. Кроме того, есть различные выгоды при покупке машин по параллельному импорту. «Audi Центр Таганка» предлагает большой кроссовер Q7 за 10,5 млн рублей, до акции за него просили порядка 12 млн. рублей.

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Источник: Газета.Ru