Зимние шины и каско в подарок – чем еще заинтересуют дилеры в «Черную пятницу»

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Группа компаний «Автодом» предлагает покупателям эксклюзивные предложения при покупке автомобилей. В частности, до 30 ноября покупателям кроссовера Exeed LX (от 2,3 млн рублей) «Exeed Автодом Таганка» дарит комплект зимних шин и полис каско.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС | Exeed
Количество просмотров 26
20.11.2024 
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС | Exeed
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