Комплект шин в подарок — сроки акции на мощный флагманский кроссовер ограничены

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Китайские автобренды готовят покупателям скидки в «Черную пятницу» до ₽680 тысяч

Китайские бренды, представленные на рынке России, присоединились к «Черной пятнице», у покупателей есть шанс получить выгоду в рамках распродаж до 680 тысяч рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Бренд Chery до 30 ноября текущего года анонсировал в рамках маркетплейса «Мегамаркет» распродажу бизнес-седана Arrizo 8 в комплектации Action по цене от 2,3 млн рублей.

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2.0 турбо, автомат, 7 мест — почти Toyota, но гораздо дешевле

Речь идет о комплектации Action с турбированным мотором объемом 1,6 л, причем количество автомобилей в рамках акции ограничено – всего выставят на продажу 50 экземпляров.

«Для приобретения автомобиля Chery Arrizo 8 в комплектации Action на Мегамаркете необходимо зайти в раздел "Автомобили" и выбрать модель с акционной ценой», – уточнили в пресс-службе бренда.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

Omoda до конца ноября предлагает кроссовер С5 по цене от 1,93 млн рублей в комплектации Joy. На программе трейд-ин можно сэкономить 150 тыс. рублей, а суммарная скидка составит 680 тыс. рублей.

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Jaecoo J7 в комплектации с мотором объемом 1,6 л продается от 2,4 млн рублей с учетом всех доступных скидок. Максимальный объем выгоды составит 200 тыс. рублей.

Флагманский кроссовер Jaecoo J8 можно купить по цене от 3,8 млн рублей с максимальной выгодой 350 тыс. рублей. Причем в салонах Петербурга в качестве подарка предлагают комплект зимних шин.

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Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Антон Вергун/ТАСС | Chery
Количество просмотров 28
20.11.2024 
Фото:Антон Вергун/ТАСС | Chery
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