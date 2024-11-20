Комплект шин в подарок — сроки акции на мощный флагманский кроссовер ограничены

Китайские автобренды готовят покупателям скидки в «Черную пятницу» до ₽680 тысяч

Китайские бренды, представленные на рынке России, присоединились к «Черной пятнице», у покупателей есть шанс получить выгоду в рамках распродаж до 680 тысяч рублей.

Бренд Chery до 30 ноября текущего года анонсировал в рамках маркетплейса «Мегамаркет» распродажу бизнес-седана Arrizo 8 в комплектации Action по цене от 2,3 млн рублей.

Речь идет о комплектации Action с турбированным мотором объемом 1,6 л, причем количество автомобилей в рамках акции ограничено – всего выставят на продажу 50 экземпляров.

«Для приобретения автомобиля Chery Arrizo 8 в комплектации Action на Мегамаркете необходимо зайти в раздел "Автомобили" и выбрать модель с акционной ценой», – уточнили в пресс-службе бренда.

Chery Arrizo 8

Omoda до конца ноября предлагает кроссовер С5 по цене от 1,93 млн рублей в комплектации Joy. На программе трейд-ин можно сэкономить 150 тыс. рублей, а суммарная скидка составит 680 тыс. рублей.

Jaecoo J7 в комплектации с мотором объемом 1,6 л продается от 2,4 млн рублей с учетом всех доступных скидок. Максимальный объем выгоды составит 200 тыс. рублей.

Флагманский кроссовер Jaecoo J8 можно купить по цене от 3,8 млн рублей с максимальной выгодой 350 тыс. рублей. Причем в салонах Петербурга в качестве подарка предлагают комплект зимних шин.

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Источник: Газета.Ru