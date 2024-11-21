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Машину этой марки продали сразу после публикации объявления — топ-3

Chery, Geely и Haval вошли в топ самых популярных на вторичном рынке в октябре

Седан Toyota Corolla 2020 года выпуска стал самым популярным по запросам у покупателей за первые три дня в октябре текущего года на вторичном рынке России. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Авто.ру» в ходе анализа объявлений частных продавцов.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Самый большой отклик покупателей зафиксирован по объявлениям о продаже подержанных машин Lixiang L9, Exeed TXL и Haval F7x. В топ востребованных вошли: Tank 300, Geely Monjaro и GAC GS8. Toyota Corolla продали в течение дня – по объявлению о продаже машины позвонили 76 потенциальных покупателей.

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Вторым по популярности стал Kia Sorento 2020 года выпуска с пробегом 26,5 тыс. км по цене 3,6 млн рублей. С момента публикации объявления продавцу позвонили 74 раза. Далее идет внедорожник ВАЗ-2121 «Нива» 2021 года сборки. Пробег составляет 89,8 тыс. км, цена – 650 тыс. рублей. За первые два дня объявление привлекло внимание 59 покупателей, а сделка по продаже состоялась уже на второй день.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

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В октябре быстрее других продавались машины брендов Toyota, Renault, Volkswagen, Kia, а также Lada и BMW. Автомобили этих марок оставались в продаже не более двух дней. При анализе специалисты учитывали такие факторы, как: возраст авто не старше 7 лет, пробег не более 150 тыс. км, не более двух владельцев по ПТС, не более одного ДТП и не более одного расчета стоимости ремонта (с суммой не более 500 тыс. рублей).

Toyota Corolla
Lixiang L9
Exeed TXL
Haval F7x
Tank 300
Geely Monjaro
GAC GS8
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Источник: Авто.ру

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Количество просмотров 23
21.11.2024 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
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