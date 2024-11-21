Поставки японских машин в Россию резко выросли

В октябре 2024 года Япония нарастила экспорт легковых машин в Россию на 45,8%

Поставки легковых машин из Японии в Россию увеличились почти в 1,5 раза. По итогам октября объем экспорта увеличился на 45,8% относительно того же периода 2023 года, согласно данным японского минфина.

Сколько именно машин поставили в Россию в середине осени, не сообщается. Также стало известно, что кроме машин Япония нарастила экспорт в нашу страну автозапчастей и комплектующих – на 27%.

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Источник: ТАСС