Подсчитано, сколько будет стоить подготовка машины к холодам в этом году

«Мегамаркет»: набор для подготовки авто к зиме в 2024 году обойдется в ₽38 тыс.

Базовый набор для подготовки автомобиля к зиме в текущем году будет стоить около 38 900 рублей, выяснили аналитики маркетплейса «Мегамаркет» и сервиса для приема платежей ЮKassa в совместном исследовании. Автовладельцам придется потратиться, в основном, на покупку комплекта зимней резины (около 30 тысяч рублей).

Также в базовый набор входит автохимия (жидкий ключ или антилед для стекол), щетка для очистки от снега, скребок для льда, складная лопата, а также пусковое зарядное устройство либо кабели для «прикуривания».

Также перед зимними холодами эксперты советуют провести ТО (заменить моторное масло, антифриз, щетки стеклоочистителя, воздушный, масляный и салонный фильтры), залить зимнюю омывайку, обработать силиконовым спецсоставом уплотнители дверей, крышки багажника и капота.

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Источник: Лента.ру