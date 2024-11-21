Китайцы поборются за авторынок РФ: когда ждать возвращения европейских брендов

Эксперт Ракитин: Китайцы не уступят российский авторынок немецким компаниям

Недавно глава консалтинговой компании Shneider Group Ульф Шнайдер призвал немецких автопроизводителей вернуться в Россию. Главный редактор портала Quto Максим Ракитин рассказал, вернутся ли европейские автомобильные компании в Россию и смогут ли они конкурировать с китайцами.

Он считает, что немецкие бренды точно вернутся, но вряд ли это произойдет скоро. Все зависит от политики и антироссийских санкций, которые европейские чиновник снимать не планируют еще долго. Европейские автокомпании теряют прибыль, уйдя из России, но конфликтовать с властями не решаются. Потому ни в 2025-м, ни в 2026 году европейцы не вернутся, полагает эксперт.

При этом западным компаниям придется конкурировать с китайскими автопроизводителями, которые сейчас активно развиваются. В борьбе за российский рынок они будут демпинговать, что станет неожиданностью для немцев. К тому же из-за закрытия многих заводов машины теперь будут везти из-за рубежа, из-за чего они окажутся дороже.

Ракитин отметил, что китайская автомобильная промышленность очень быстро адаптируется, поэтому к моменту возвращения на российский рынок западные авто уже могут заметно отставать от китайских аналогов.

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Источник: Южный автомобиль