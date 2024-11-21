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Если в вашей машине стоит такой мотор — долговечность и надежность обеспечены

Топ-5 турбомоторов, долговечность которых заслуживает статуса мирового эталона

Турбированные двигатели давно завоевали уважение автовладельцев за баланс мощности, экономичности и компактности. Среди них есть такие, ресурс которых по праву достоин статуса самых надежных в мире. Эксперты составили топ-5 турбомоторов, доказавших свою надежность временем, их по праву можно назвать эталонами в мире турбированных силовых агрегатов.

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Volkswagen 1.8 TSI EA888

Возглавляет рейтинг Volkswagen 1.8 TSI EA888 – его устанавливают на Volkswagen Golf, Passat и Audi A3. Этот двигатель олицетворяет высшее качество в своем сегменте, его ресурса хватит на более 300 тысяч км при хорошем обслуживании. Владельцам авто с таким мотором гарантированы стабильная мощность и низкий расход топлива.

Toyota 1.2T 8NR-FTS

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Турбомотор Toyota 1.2T 8NR-FTS отличается надежностью, его используют в Toyota Corolla и Toyota C-HR. Уникальные инженерные решения сведут к минимуму перегрев и износ деталей, двигатель бесперебойно работает в любых условиях.

Subaru FA20 DIT

Оппозитный турбомотор Subaru FA20 DIT устанавливают на Subaru WRX и Subaru Levorg. Конструкция агрегата отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам и его ресурс практически долговечен – автовладельцам обеспечены мощность и надежность.

Ford EcoBoost 2.0

Ford EcoBoost 2.0 стоит под капотом Ford Mondeo и Ford Kuga. Благодаря новационным технологиям форсирования топлива и эффективного охлаждения мотор обеспечит высокую производительность и длительный срок службы.

BMW B58

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Замыкает топ-5 шестицилиндровый турбомотор BMW B58 – его используют в BMW 340i и Toyota Supra. Высокая мощность и долговечность автомобилям с таким мотором обеспечены. Даже при интенсивной эксплуатации двигатель сохраняет отличные характеристики. Причем он требует минимальных затрат на обслуживание. Эти двигатели доказали свою надежность и остаются эталонами качества в мире турбированных силовых агрегатов.

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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
21.11.2024 
Фото:Depositphotos
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