Если в вашей машине стоит такой мотор — долговечность и надежность обеспечены
Турбированные двигатели давно завоевали уважение автовладельцев за баланс мощности, экономичности и компактности. Среди них есть такие, ресурс которых по праву достоин статуса самых надежных в мире. Эксперты составили топ-5 турбомоторов, доказавших свою надежность временем, их по праву можно назвать эталонами в мире турбированных силовых агрегатов.
Volkswagen 1.8 TSI EA888
Возглавляет рейтинг Volkswagen 1.8 TSI EA888 – его устанавливают на Volkswagen Golf, Passat и Audi A3. Этот двигатель олицетворяет высшее качество в своем сегменте, его ресурса хватит на более 300 тысяч км при хорошем обслуживании. Владельцам авто с таким мотором гарантированы стабильная мощность и низкий расход топлива.
Toyota 1.2T 8NR-FTS
Турбомотор Toyota 1.2T 8NR-FTS отличается надежностью, его используют в Toyota Corolla и Toyota C-HR. Уникальные инженерные решения сведут к минимуму перегрев и износ деталей, двигатель бесперебойно работает в любых условиях.
Subaru FA20 DIT
Оппозитный турбомотор Subaru FA20 DIT устанавливают на Subaru WRX и Subaru Levorg. Конструкция агрегата отличается высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам и его ресурс практически долговечен – автовладельцам обеспечены мощность и надежность.
Ford EcoBoost 2.0
Ford EcoBoost 2.0 стоит под капотом Ford Mondeo и Ford Kuga. Благодаря новационным технологиям форсирования топлива и эффективного охлаждения мотор обеспечит высокую производительность и длительный срок службы.
BMW B58
Замыкает топ-5 шестицилиндровый турбомотор BMW B58 – его используют в BMW 340i и Toyota Supra. Высокая мощность и долговечность автомобилям с таким мотором обеспечены. Даже при интенсивной эксплуатации двигатель сохраняет отличные характеристики. Причем он требует минимальных затрат на обслуживание. Эти двигатели доказали свою надежность и остаются эталонами качества в мире турбированных силовых агрегатов.
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Источник: 32cars.ru