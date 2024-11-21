Самый мощный гиперкар в мире за 30 тысяч рублей — легко! Но есть нюанс

Российский умелец предлагает собрать Bugatti Chiron, потратив на это ₽30 тысяч

Россиянин выставил на продажу комплект кузовных элементов стоимостью 30 тысяч рублей, которые можно использовать при сборке автомобиля, внешне похожего на Bugatti Chiron.

Hyundai Coupe, стилизованный под Bugatti Chiron

Комплект включает передний бампер, капот и фары от Mazda 6 GG, а за основу для такого самодельного «гиперкара» взят Hyundai Coupe (Tiburon), переделанный в «аналог» Chiron.

По словам продавца, комплект можно установить на любой автомобиль размером с Hyundai Coupe. При этом уточняется, что крепления элементов необходимо изготовить самостоятельно. Собранная таким образом модель однозначно вызовет интерес и у прохожих, и у сотрудников Госавтоинспекции.

С большой долей вероятности за такую модификацию владельцу грозит штраф, причем машину могут даже отправить на штрафстоянку. Продавец намерен доработать свой Hyundai Coupe, чтобы максимально приблизить его внешне к оригинальному Bugatti Chiron.

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Источник: ufocar.ru