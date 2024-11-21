Самый мощный гиперкар в мире за 30 тысяч рублей — легко! Но есть нюанс
Россиянин выставил на продажу комплект кузовных элементов стоимостью 30 тысяч рублей, которые можно использовать при сборке автомобиля, внешне похожего на Bugatti Chiron.
Комплект включает передний бампер, капот и фары от Mazda 6 GG, а за основу для такого самодельного «гиперкара» взят Hyundai Coupe (Tiburon), переделанный в «аналог» Chiron.
По словам продавца, комплект можно установить на любой автомобиль размером с Hyundai Coupe. При этом уточняется, что крепления элементов необходимо изготовить самостоятельно. Собранная таким образом модель однозначно вызовет интерес и у прохожих, и у сотрудников Госавтоинспекции.
С большой долей вероятности за такую модификацию владельцу грозит штраф, причем машину могут даже отправить на штрафстоянку. Продавец намерен доработать свой Hyundai Coupe, чтобы максимально приблизить его внешне к оригинальному Bugatti Chiron.
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Источник: ufocar.ru