Автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся: раскрыты детали аварии
В Новосибирской области перевернулся пассажирский автобус
Утром 21 ноября в Новосибирской области вылетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус, который направлялся по маршруту № 302 Каргат – Петровск. Уточняется, что авария произошла на 49-м километре трассе Каргат – Кочки.
Медики прибыли на место ДТП и осмотрели пассажиров, пострадавших госпитализировали в Каргатскую районную больницу.
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Источник: Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области.
Фото:Прокуратура Новосибирской области
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21.11.2024
Фото:Прокуратура Новосибирской области
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