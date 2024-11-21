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Автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся: раскрыты детали аварии

В Новосибирской области перевернулся пассажирский автобус

Утром 21 ноября в Новосибирской области вылетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус, который направлялся по маршруту № 302 Каргат – Петровск. Уточняется, что авария произошла на 49-м километре трассе Каргат – Кочки.

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Источник: Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области.

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Ушакова Ирина
Фото:Прокуратура Новосибирской области
Количество просмотров 12
21.11.2024 
Фото:Прокуратура Новосибирской области
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