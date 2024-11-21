Автомобилистка протаранила художественный музей в Краснодаре

В центре Краснодара автомобиль влетел в здание художественного музея

Автомобилистка въехала во входную группу Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко на улице Красной. Уточняется, что водительские права она получила только в марте 2024 года.

20 ноября днем 22-летняя водитель ехала по улице Красной в сторону Рашпилевской и не справилась с управлением. Она въехала в металлические ограждения дороги, емкость с песком, а затем влетела в здание музея, стена и входная дверь которого получили повреждения.

Сама девушка также пострадала, ее госпитализировали.

Уточняется, что на автомобиле виновницы ДТП не было опознавательного знака «начинающий водитель», который, согласно ПДД РФ, является обязательным.

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Источник: Управление МВД России по городу Краснодару