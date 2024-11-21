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Автомобилистка протаранила художественный музей в Краснодаре

В центре Краснодара автомобиль влетел в здание художественного музея

Автомобилистка въехала во входную группу Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко на улице Красной. Уточняется, что водительские права она получила только в марте 2024 года.

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20 ноября днем 22-летняя водитель ехала по улице Красной в сторону Рашпилевской и не справилась с управлением. Она въехала в металлические ограждения дороги, емкость с песком, а затем влетела в здание музея, стена и входная дверь которого получили повреждения.

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Сама девушка также пострадала, ее госпитализировали.

Уточняется, что на автомобиле виновницы ДТП не было опознавательного знака «начинающий водитель», который, согласно ПДД РФ, является обязательным.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: Управление МВД России по городу Краснодару

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 18
21.11.2024 
Фото:Wikimedia
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