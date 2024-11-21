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Доставят много хлопот: эти минусы выявляются у УАЗ Патриот со временем

Эксперт Рязанов перечислил 12 проблем подержанного внедорожника УАЗ Патриот

Внедорожник УАЗ Патриот через несколько лет после покупки может доставить владельцу немало проблем. Еще больше хлопот будет, если купить б/у автомобиль. О минусах, которые выявляются у внедорожника со временем, рассказал «Газете.ру» директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
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Коррозия на б/у автомобиле появляется в моторном отсеке, на днище, дверях и дверных проемах, а также на раме из-за низкого качества металла, пояснил Рязанов.

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В электрике возникают перебои в работе центрального замка, мультимедийной системы, сервоприводов стекол и прочкго оборудования. Это происходит из-за коррозии клемм и разъемов, а также небрежно проложенных проводов.

Что касается бензинового атмосферника ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра, то здесь можно отметить нестабильное качество сборки и в отдельных деталях. Самыми проблемными составляющими эксперт назвал гидронатяжители цепи ГРМ, приводные ремни и комплектующие системы охлаждения. Из-за этого часто наблюдаются течи антифриза и масла.

Чаще всего под капотом подержанных УАЗов установлена 5-ступенчатая МКП от компании Hyundai Dymos. Она известна слабостью выжимного подшипника и пластикового рабочего цилиндра сцепления, а также хронической течью сальника вторичного вала.

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В подвеске внедорожника быстрее всего ломаются вкладыши шкворней даже при небольшом пробеге. Также из строя часто выходят передние амортизаторы, рулевые тяги и сайлентблоки рессор, рассказал эксперт.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 44
21.11.2024 
Фото:УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+5