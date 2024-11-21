Этот хорошо знакомый японский кроссовер стоит сейчас дешевле «китайцев»

В России появился в продаже новый кроссовер Nissan Qashqai по цене от ₽2,8 млн

В Россию продолжают поставлять кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения по параллельному импорту, цена автомобиля сейчас начинается от 2 790 000 рублей.

Nissan Qashqai

«Официальные китайцы» обычно стоят дороже: Geely Coolray в комплектации выше базовой стоит от 2 823 190 рублей, Changan CS 55 Plus в «средней» версии стоит от 2 849 900 рублей.

За указанную сумму Qashqai 2024 г. в. продает салон из Воронежа.

Под капотом этого экземпляра 2,0-литровый 140-сильный атмосферник, вариатор. Привод передний. У авто кожаный салон, бесключевой доступ, медиасистема с крупным экраном и прочие опции.

Большинство выставленных на продажу Nissan Qashqai оснащены 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 144 л.с. и вариатором. В Москве такой автомобиль стоит от 3 100 000 рублей, в Нижнем Новгороде от 3 190 000 рублей, а у официального дилера Nissan в Воронеже цена начинается от 3 360 000 рублей.

Интерьер Nissan Qashqai

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Источник: Автоновости дня