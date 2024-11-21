Этот хорошо знакомый японский кроссовер стоит сейчас дешевле «китайцев»

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В России появился в продаже новый кроссовер Nissan Qashqai по цене от ₽2,8 млн

В Россию продолжают поставлять кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения по параллельному импорту, цена автомобиля сейчас начинается от 2 790 000 рублей.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

«Официальные китайцы» обычно стоят дороже: Geely Coolray в комплектации выше базовой стоит от 2 823 190 рублей, Changan CS 55 Plus в «средней» версии стоит от 2 849 900 рублей.

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За указанную сумму Qashqai 2024 г. в. продает салон из Воронежа.

Под капотом этого экземпляра 2,0-литровый 140-сильный атмосферник, вариатор. Привод передний. У авто кожаный салон, бесключевой доступ, медиасистема с крупным экраном и прочие опции.

Большинство выставленных на продажу Nissan Qashqai оснащены 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 144 л.с. и вариатором. В Москве такой автомобиль стоит от 3 100 000 рублей, в Нижнем Новгороде от 3 190 000 рублей, а у официального дилера Nissan в Воронеже цена начинается от 3 360 000 рублей.

Интерьер Nissan Qashqai
Интерьер Nissan Qashqai

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 26
21.11.2024 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+13