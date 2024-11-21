Турбомотор, АКП и 2 варианта силового агрегата – мы знаем цену нового кроссовера

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Changan анонсировал российские цены на кроссовер CS75 Plus в трех комплектациях

Китайский производитель Changan объявил цены на новый кроссовер CS75 Plus в России. Стоимость базовой комплектации стартует от 3,54 млн рублей, сообщили в пресс-службе бренда.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus
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Новинка предлагается россиянам с двумя вариантами силовых агрегатов и в трех комплектациях. В базовой версии кроссовер сегмента D получил турбомотор объемом 1,5 л мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Второй вариант силового агрегата представлен мощным двигателем объемом 2,0 л мощностью 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В обоих случаях в паре с мотором работает 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin.

Интерьер Changan CS75 Plus
Интерьер Changan CS75 Plus

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В начальной комплектации кроссовера в списке оснащения заявлены: шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, салон с обивкой из искусственной кожи, электрорегулировки передних кресел, аудиосистема с шестью динамиками и панорамная крыша. Есть набор систем активной безопасности, встроенный видеорегистратор и проекционный дисплей, транслирующий показания приборов на лобовое стекло.

Стоимость максимальной комплектации составляет 3,9 млн рублей, в ней помимо прочего предусмотрена дополнительная шумоизоляция, акустическая система с восемью динамиками и атмосферная подсветка интерьера.

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Источник: changanauto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Changan
Количество просмотров 22
21.11.2024 
Фото:Changan
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