Киберразум не позволит хакерам перехватывать управление чужим автомобилем

Минпромторг: в РФ создадут национальную систему кибербезопасности автомобилей

Национальную систему обеспечения кибербезопасности автомобилей разработают в России, и адаптируют для нее нормативную базу. Соответствующий заказ на оказание экспертно-аналитических услуг поступил из Минпромторга РФ.

«Главная задача создаваемой нами первой в России платформы кибербезопасности транспортных средств – защита миллионов россиян-пользователей транспортных систем от преднамеренных кибератак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города, нанесен ущерб гражданам и государству», – заявил ранее генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Менеджер по работе с технологическими партнерами KasperskyOS Евгений Захлебаев рассказал, что техническая часть системы находится в проработке.

«Например, это может быть пересылка зловредных обновлений на автомобиль с целью получения злоумышленником привилегий, которые обеспечат ему доступ к управлению критическими функциями транспортного средства», – объяснил специалист.

Эксперт по кибербезопасности и бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказал о случаях, когда хакеры внедрялись в функционал автомобилей, отключали тормоза или управляли двигателем.

«В зависимости от марки и модели автомобиля, существует возможность вмешательства в работу навигационной системы, электронного иммобилайзера, мультимедиасистемы. Это позволяет подменять координаты, красть медиаконтент и персональные данные», – уточняет эксперт.

Внедрение системы кибербезопасности машин в РФ будет актуально в контексте выпускаемых в нашей стране автомобилях, где можно проконтролировать всю цепочку производства – от разработки программного обеспечения до микроэлектроники. Только тогда возможен мониторинг и контроль при определенных условиях, подытожил Лукацкий.

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Источник: gazeta.ru