В России создадут союзы между нашими автоконцернами. Кто с кем будет делить расходы?
Власти РФ планируют создавать мини-консорциумы между игроками российского автопрома и софинансировать их затраты на разработку отечественной автомобильной платформы, заявил недавно глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
И те средства, которые государство зарабатывает на утилизационном сборе, в том числе будут направляться на разработку собственных отечественных платформ автомобилей.
Конструкторская документация, все ноу-хау должны быть понятны и принадлежать государству, которое готово сфинансировать расходы предприятий на создание платформы.
Министво добавил, что нельзя допускать прежних ошибок, которые были во взаимодействии с западными экс-партнерами.
«Не должно быть возможности просто повернуть ключ, выключить рубильник и уйти».
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– Обычно консорциумы создаются между примерно равными в чем-то компаниями – по объему производства, по каким-то ноу-хау, по уровню капитализации. Хотя, конечно, бывают исключения.
Вот АВТОВАЗ. С кем он может создать консорциум и на равных делить расходы? Нет пока у нас ни одного похожего завода с такой же инженерной командой.
Но, быть может, у Минпрома есть четкий план, который мы узнаем позже. И если теперь мы хотим, чтобы 80% автомобилей вновь собиралось в России, да еще и с высокой степенью локализации (а не с переклеиванием шильдиков), да еще и со всей документацией, то это перспектива не года, не двух, и не пяти лет.
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Источник: ТАСС, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram