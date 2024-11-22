«Газпромнефть-СМ» представила актуальную продукцию и цифровые разработки для сельхозтехники

«Газпромнефть – смазочные материалы» представила современную продукцию и цифровые решения для развития аграрного сектора.

Эксперты продемонстрировали разработки компании на крупнейшей международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов «Югагро». В рамках деловой программы 1500 экспертов отрасли из всех регионов России и более 10 стран мира обсудили ключевые вопросы повышения устойчивости агробизнеса.

Участники форума познакомились с программой расширенного технического сервиса, которую «Газпромнефть-СМ» реализует по всей стране.

Оборудование G-Profi Expert Center предназначено для безразборной диагностики дизельных и бензиновых моторов, а также механизмов и основных узлов индустриальной техники. Специалисты центра мобильной диагностики в Краснодаре в ходе анализа 300 результатов проб сформировали широкий перечень исследований, востребованных на ключевых предприятиях агропромышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли, транспортной сферы и машиностроения.

Полученный опыт позволяет использовать цифровой сервис G-Lab, который при помощи технологий автоматизированного анализа составляет прогноз состояния оборудования, а эксперты компании предоставляют рекомендации для наиболее эффективной эксплуатации.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Внедрение стратегического подхода к обслуживанию оборудования – часть комплексного решения, которое "Газпромнефть-СМ" предлагает своим партнерам. Помимо создания и выпуска смазочных материалов под запросы бизнеса, сотрудничество включает техническое сопровождение на базе G-Profi Expert Center. Настоящая исследовательская лаборатория в формате мобильного сервиса в синергии со своевременными поставками масел становится мощным инструментом для развития конкретных предприятий и всей отрасли».

Федор Дерека, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края:

«"Газпромнефть-СМ" много лет является надежным поставщиком смазочных материалов для Краснодарского края, где сельское хозяйство остается одним из системообразующих направлений. Задача прорабатывается на всех уровнях: в регионе увеличиваются площади сева сельскохозяйственных культур, растут малый и средний агробизнес, развиваются фермерские хозяйства. Поддержка агропромышленного сектора становится драйвером роста ряда других сфер и отраслей, которые требуют оперативного обеспечения необходимыми высококачественными продуктами и технологичными услугами».