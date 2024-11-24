Камешки, застрявшие в протекторе шины – это опасно?

Шиномонтажник рассказал, что застрявшие в шинах камни не представляют угрозы

Во время эксплуатации шин (особенно зимних) часто в протекторе застревают камешки разных размеров.

Это естественный процесс, связанный с особенностями конструкции зимней резины, которая предназначена не только для улучшения сцепления и отвода воды, но и для оптимизации торможения и управляемости, рассказали в шиномонтажной мастерской.

Владельцы автомобилей часто пытаются самостоятельно очистить шины от застрявших камней, но это не всегда необходимо. Камни в протекторе – неизбежная часть эксплуатации, и они снова появятся, как только автомобиль выйдет на дорогу после шиномонтажа. Если балансировка колес выполнена корректно, а развал-схождение настроены правильно, их присутствие не повлияет на управляемость автомобиля.

Камни, застрявшие в протекторе, обычно распределяются равномерно, и даже если их много, это не скажется на работе автомобиля. Более того, угловатые камни могут даже помочь улучшить сцепление на скользких поверхностях, что особенно важно зимой. Стоит обратить внимание лишь на крупные камни, которые могут застрять в глубоких канавках протектора и повлиять на балансировку.

Вместо того чтобы тратить время на удаление мелких камней, лучше провести диагностику шин на наличие повреждений, трещин или грыж. Это поможет обеспечить безопасность автомобиля и подготовить его к зимним условиям.

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Источник: njcar.ru