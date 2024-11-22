Эти лайфхаки помогут избежать обмана при ремонте машины в автосервисе
Лайфхаки, которые помогут избежать обмана при ремонте автомобиля в автосервисе, перечислил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Так, нужно обращаться только в проверенный сервис. Отыскать такой помогут рекомендации. Также всегда нужно анализировать предложения от работников автосервиса, пояснил специалист. Согласно закону о защите прав потребителя они не имеют права сделать ремонт, не согласовав с владельцем машины его объем и стоимость.
В автосервисе может выясниться, что нужны дополнительные работы. Если владелец не доверяет своему опыту, он может обратиться в другую компанию, обсудить этот вопрос, принять решение и после этого перезвонить в сервис.
Хорошие компании всегда дают гарантию на свои работы и запчасти, которые ставят, отметил Моржаретто.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Вечерняя Москва