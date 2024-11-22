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Эти лайфхаки помогут избежать обмана при ремонте машины в автосервисе

Эксперт Моржаретто дал четыре совета, как защититься от обмана в автосервисе

Лайфхаки, которые помогут избежать обмана при ремонте автомобиля в автосервисе, перечислил автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Так, нужно обращаться только в проверенный сервис. Отыскать такой помогут рекомендации. Также всегда нужно анализировать предложения от работников автосервиса, пояснил специалист. Согласно закону о защите прав потребителя они не имеют права сделать ремонт, не согласовав с владельцем машины его объем и стоимость.

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В автосервисе может выясниться, что нужны дополнительные работы. Если владелец не доверяет своему опыту, он может обратиться в другую компанию, обсудить этот вопрос, принять решение и после этого перезвонить в сервис.

Хорошие компании всегда дают гарантию на свои работы и запчасти, которые ставят, отметил Моржаретто.

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Источник: Вечерняя Москва

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
22.11.2024 
Фото:Depositphotos
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