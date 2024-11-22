Разбились по парам, или Кто с кем захочет сотрудничать в российском автопроме

Максим Кадаков: Государство должно четко обозначить правила для автоконсорциумов

На этой неделе много шума наделало заявление главы Минпромторга Антона Алиханова об образовании мини-консорциумов между игроками российского автопрома для создания совместных платформ. Логично возникает вопрос: кто с кем может сотрудничать и насколько продуктивной окажется эта идея?

Исторически так сложилось, что консорциумы образуются между компаниями, которые схожи по масштабам, объемам производства, инженерным возможностям, уровню капитализации и технологическому потенциалу. Таких сотрудничеств в автоиндустрии много: компании используют одну базу, платформу или архитектуру и создают на ней несколько моделей автомобилей. Это практика распространена как в Японии, так и в Европе.

Но в таких случаях инициатива всегда исходила «снизу», от самих производителей. Когда компании осознавали, что для выпуска какой-то модели необходимы большие средства и объемы производства, они объединялись. Например, Fiat и PSA (Peugeot-Citroen) совместно создали три успешные модели, которые немного различны, но, по сути, одинаковы (Peugeot Boxer, Citroen Jumper и Fiat Ducato).

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– С кем сегодня может создать консорциум АВТОВАЗ? У нас нет других легковых конструкторских школ, кроме самой вазовской. С «Москвичом» или «Автотором»? То же самое касается грузовиков и автобусов.

Если бы какой-то производитель пришел к АВТОВАЗу и заявил, что готов использовать его платформу и построить на ней совместно два автомобиля, добавив средства в программу, тогда компании должны сесть и подумать: что такое совместная разработка? Где будут производиться эти автомобили? Придется ли строить отдельный завод или хватит мощностей АВТОВАЗа? Каков будет потенциальный спрос? И не окажется ли так, что АВТОВАЗ благодаря силе бренда успешно будет продавать условный минивэн, а на минивэны компании X вообще спроса не будет, хотя разрабатывали на общие средства?

Сможет ли государственная машина объединить их? Хорошо, если сможет, но объединение должно быть экономически выгодным и устраивать производителей.

Если просто искусственно насаждать сверху, то это пустая трата денег.

Поэтому государство должно четко обозначить правила игры: если найдутся желающие разработать совместную платформу и обеспечить выпуск от 200 тыс. автомобилей в год, сколько оно готово добавить на разработку и как будет взыскивать за эти инвестиции? А уж кто объединится – Волгабас с ПАЗом или еще кто-то с кем-то – уже не столь важно.

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