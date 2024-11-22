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В России с 1 марта 2025 года вступят в силу новые правила регистрации ТС

МВД обнародовало новые правила регистрации транспортных средств с 2025 года

МВД исключит полис ОСАГО из перечня документов, предъявляемых при постановке на учет транспортных средств. Соответствующий проект поправок в административный регламент появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно изменениям, автовладельцев обяжут предоставлять автомобиль для осмотра, если документы на него были выданы до 1993 года. Эта мера необходима для восстановления утерянных документов и получения паспорта машины. На текущий момент такой необходимости нет.

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Кроме того, закон разрешает прекратить учет не после окончания десятидневного срока, а сразу после заключения договора купли-продажи.

В МВД отмечают, что таким образом регламент приводится в соответствие с действующим законодательством. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 27
22.11.2024 
Фото:АГН Москва
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