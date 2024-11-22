В России с 1 марта 2025 года вступят в силу новые правила регистрации ТС

МВД обнародовало новые правила регистрации транспортных средств с 2025 года

МВД исключит полис ОСАГО из перечня документов, предъявляемых при постановке на учет транспортных средств. Соответствующий проект поправок в административный регламент появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно изменениям, автовладельцев обяжут предоставлять автомобиль для осмотра, если документы на него были выданы до 1993 года. Эта мера необходима для восстановления утерянных документов и получения паспорта машины. На текущий момент такой необходимости нет.

Кроме того, закон разрешает прекратить учет не после окончания десятидневного срока, а сразу после заключения договора купли-продажи.

В МВД отмечают, что таким образом регламент приводится в соответствие с действующим законодательством. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года.

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Источник: ria.ru