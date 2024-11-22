228 л.с., мотор Mitsubishi, полный привод, АКП: этот внедорожник резко подешевел

Дистрибьютор марки Oting объявил скидку в 300 тыс. рублей на внедорожник Paladin

Бренд Oting ввел прямую скидку в размере 300 тыс. рублей на свой внедорожник Paladin. Она действует до конца ноября.

Oting Paladin

Дисконт распространяется на все комплектации автомобиля. Со скидкой базовая версиия «Делюкс» обойдется в 3,5 млн рублей, стоимость комплектаций «Премиум», «Интеллект» и «Престиж» составит 3,95 млн рублей, 4,1 млн рублей и 4,2 млн рублей соответственно.

Интерьер Oting Paladin

Paladin создан на платформе Nissan Terra. У него рамная конструкция, подключаемый полный привод, бензиновый турбированный двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. и 8-ступенчатая АКП ZF.

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Источник: Oting