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228 л.с., мотор Mitsubishi, полный привод, АКП: этот внедорожник резко подешевел

Дистрибьютор марки Oting объявил скидку в 300 тыс. рублей на внедорожник Paladin

Бренд Oting ввел прямую скидку в размере 300 тыс. рублей на свой внедорожник Paladin. Она действует до конца ноября.

Oting Paladin
Oting Paladin
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Дисконт распространяется на все комплектации автомобиля. Со скидкой базовая версиия «Делюкс» обойдется в 3,5 млн рублей, стоимость комплектаций «Премиум», «Интеллект» и «Престиж» составит 3,95 млн рублей, 4,1 млн рублей и 4,2 млн рублей соответственно.

Интерьер Oting Paladin
Интерьер Oting Paladin

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Paladin создан на платформе Nissan Terra. У него рамная конструкция, подключаемый полный привод, бензиновый турбированный двигатель Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. и 8-ступенчатая АКП ZF.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая семиместная Toyota дешевле «китайцев» теперь в России.

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Источник: Oting

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 25
22.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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