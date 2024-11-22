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Этот популярный европейский кроссовер провалил тест на безопасность

Кроссовер Citroen C3 Aircross получил ноль звезд в краш-тестах Latin NCAP

Кроссовер Citroen C3 Aircross провалил краш-тест, организованный южноамериканской организацией Latin NCAP, получив ноль звезд из пяти возможных.

Краш-тест Citroen C3 Aircross
Краш-тест Citroen C3 Aircross
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Так, безопасность водителя и взрослых пассажиров составила 33%, детей-пассажиров – 11%, пешеходов – 50%, работа систем активной безопасности оказалась на уровне 35%. Уточняется, что кузов кроссовера не выдержал нагрузок при боковом столкновении.

Сообщается, что для тестирования был выбран автомобиль с двумя подушками безопасности, собранный на заводе PSA в Бразилии.

Краш-тест Citroen C3 Aircross
Краш-тест Citroen C3 Aircross

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Источник: Motor1

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Ушакова Ирина
Фото:motor1
Количество просмотров 18
22.11.2024 
Фото:motor1
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