Этот популярный европейский кроссовер провалил тест на безопасность
Кроссовер Citroen C3 Aircross провалил краш-тест, организованный южноамериканской организацией Latin NCAP, получив ноль звезд из пяти возможных.
Так, безопасность водителя и взрослых пассажиров составила 33%, детей-пассажиров – 11%, пешеходов – 50%, работа систем активной безопасности оказалась на уровне 35%. Уточняется, что кузов кроссовера не выдержал нагрузок при боковом столкновении.
Сообщается, что для тестирования был выбран автомобиль с двумя подушками безопасности, собранный на заводе PSA в Бразилии.
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Источник: Motor1