Девайс приложения позволит удаленно заводить мотор и блокировать двери автомобиля

Автомобили Exlantix для России оснастят системой управления со смартфона

Китайский автобренд Exlantix, машины которого начнут продавать в России в 2025 году, разрабатывает мобильное приложение для управления функциями автомобилей со смартфона. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Мобильное приложение Exlantix

Мобильное приложение обеспечит доступ к системе телематики, и пользователи смогут блокировать и разблокировать двери автомобиля при помощи смартфона. Кроме того, можно будет заводить мотор и дистанционно управлять климатической системой.

Кроме того, в приложении отобразятся данные о техническом состоянии автомобиля, включая уровень заряда тяговой батареи, состояние аккумулятора, давление в шинах и другие важные показатели. Владельцы в режиме реального времени отследят местонахождение своего автомобиля, в приложение будут приходить уведомления от охранной системы. В планах компании – дополнить приложение картой зарядных станций с фильтрацией по типам разъемов и мощности зарядных устройств.

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Источник: Exlantix