Кроссовер выехал на встречку столкнулся с маршруткой: подробности трагедии

Под Иркутском три человека погибли в аварии с микроавтобусом

ДТП с участием двух иномарок случилось в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. 22 ноября примерно в 14 часов местного времени на 101 километре автодороги между областным центром и Жигалово Mitsubishi ASX выехал на встречку, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом Toyota Hiace.

Авария унесла жизни водителя и пассажира кроссовера, а также пассажира микроавтобуса. Второй водитель и еще один пассажир пострадали, они госпитализированы.

Устанавливаются обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура держит под контролем ход расследования.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая семиместная Toyota дешевле «китайцев» теперь в России.

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Источник: Госавтоинспекция Иркутской области