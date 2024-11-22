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Неопытный водитель выехал на встречку: подробности жесткого ДТП

Восемь человек пострадали в аварии с участием BMW и Toyota на Кубани

В пятницу ночью в Тбилисском районе Краснодарского края произошло ДТП. Уточняется, что на 107-километре автодороги «Краснодар – Кропоткин» 23-летний водитель BMW выехал на встречку, решив совершить обгон на запрещенном для этого участке трассы. В итоге произошло столкновение автомобиля с минивэном Toyota.

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В аварии пострадали 8 человек, трое из них госпитализированы, сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии. Известно, что виновник ДТП получил права всего год назад.


Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая семиместная Toyota дешевле «китайцев» теперь в России.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Кубани, Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 4
22.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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