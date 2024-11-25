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Эти полноприводные кроссоверы доставят хлопоты своим владельцам

Эксперт Антюфьев назвал пять кроссоверов с проблемным полным приводом

Кроссоверы с проблемными полноприводными трансмиссиями перечислил глава отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
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По его словам, Hyundai Santa Fe третьего поколения демонстрирует, как важно правильное обслуживание полноприводной трансмиссии. Электрогидравлическая муфта в этом авто перегревается при активной эксплуатации. Также для этой машины характерно возникновение коррозии шлицевых соединений на промежуточном валу между раздаткой и дифференциалом, рассказал специалист.

Volvo XC90
Volvo XC90

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У Volvo XC90 первого поколения блок управления расположен на корпусе муфты и плохо защищен от воды.

У Honda CR-V отмечается недостаточная герметичность узлов трансмиссии, а на 180 тыс. километров пробега часто встречаются поломки крестовин карданного вала.

У Skoda Yeti во избежание технических проблем менять масло в муфте Haldex нужно каждые 70 тыс. километров, сообщил эксперт.

У кроссовера Nissan Murano муфта работает на износ из-за большого веса машины и мощного мотора.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Volvo | Hyundai
Количество просмотров 24
25.11.2024 
Фото:Depositphotos | Volvo | Hyundai
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