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Страховщики выяснили, в каких регионах РФ живут самые аварийные водители

РСА: в Москве и Петербурге живут самые аккуратные водители с низким уровнем ДТП

Москва является городом, в котором зафиксирована наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО. К такому выводу пришли страховщики в ходе анализа данных в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Выяснилось, что в Республике Крым всего 3,1% автовладельцев имеют максимальную скидку, в Республике Дагестан таких 5%, в Севастополе – 5,3%, в Чеченской Республике – 6,5%, а в Республике Тыва – 6,9%.

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В столице России почти половина всех автовладельцев (49,3%) имеют минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ). На втором месте Петербург с 46,1%, затем идут Московская область (44,3%), Пермский край (43,6%) и Ленинградская область (43,6%).

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев подчеркивает, что средняя доля автовладельцев, имеющих минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ), в целом по России достигает 34,5%, рост за год составил всего 4 процентных пункта. Это значит, что более трети водителей в стране не становились виновниками ДТП за последние 10 лет.

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Несмотря на это, доля аккуратных водителей во всех субъектах РФ все еще критически мала. Этот факт наглядно свидетельствует о том, что в этих регионах существует системная проблема или с подготовкой водителей, или с дорожными условиями. Либо есть случаи недобросовестных и мошеннических действий, подытожил Уфимцев.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
22.11.2024 
Фото:Depositphotos
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