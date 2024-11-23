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Что будет, если не менять сливную пробку при замене масла — моторист знает ответ

Водителям рассказали, как нежелание менять сливную пробку может навредить мотору

Автовладельцам нужно менять сливную пробку с прокладкой при каждой замене масла, иначе можно столкнуться с проблемами. Таким советом поделился один из специалистов-мотористов.

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Он напомнил, что все автопроизводители настоятельно рекомендуют менять ее, но на практике водители игнорируют этот совет. Стоимость замены не превышает 500 рублей, а желание сэкономить зачастую может обернуться намного большими затратами.

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«Сливная пробка изготавливается из мягких сплавов, что делает ее уязвимой при повторном использовании. Каждый раз, когда пробка закручивается, увеличивается риск повреждения резьбы в отверстии поддона двигателя. Это может привести не только к дорогостоящему ремонту, но и к утечке масла, а ее последствия – серьезные повреждения двигателя из-за недостатка смазки», – подчеркивает моторист.

По его словам, если у пробки есть уплотнительное кольцо из алюминия или меди, теоретически ее можно использовать повторно. Но, дело в том, что при каждом затягивании кольцо деформируется, и герметичность нарушается. Поэтому даже при видимой исправности кольца его замена обязательна при смене масла, констатирует специалист.

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Некоторые механики полагают, что усиленное затягивание старой пробки может решить проблему. Но такой способ создает дополнительные риски: чрезмерное давление на изношенное кольцо и повреждение резьбы в картере двигателя. Зачастую это заканчивается утечкой масла и еще более серьезными последствиями, подытожил моторист.

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Источник: pravda.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 8
23.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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