Что будет, если не менять сливную пробку при замене масла — моторист знает ответ

Водителям рассказали, как нежелание менять сливную пробку может навредить мотору

Автовладельцам нужно менять сливную пробку с прокладкой при каждой замене масла, иначе можно столкнуться с проблемами. Таким советом поделился один из специалистов-мотористов.

Он напомнил, что все автопроизводители настоятельно рекомендуют менять ее, но на практике водители игнорируют этот совет. Стоимость замены не превышает 500 рублей, а желание сэкономить зачастую может обернуться намного большими затратами.

«Сливная пробка изготавливается из мягких сплавов, что делает ее уязвимой при повторном использовании. Каждый раз, когда пробка закручивается, увеличивается риск повреждения резьбы в отверстии поддона двигателя. Это может привести не только к дорогостоящему ремонту, но и к утечке масла, а ее последствия – серьезные повреждения двигателя из-за недостатка смазки», – подчеркивает моторист.

По его словам, если у пробки есть уплотнительное кольцо из алюминия или меди, теоретически ее можно использовать повторно. Но, дело в том, что при каждом затягивании кольцо деформируется, и герметичность нарушается. Поэтому даже при видимой исправности кольца его замена обязательна при смене масла, констатирует специалист.

Некоторые механики полагают, что усиленное затягивание старой пробки может решить проблему. Но такой способ создает дополнительные риски: чрезмерное давление на изношенное кольцо и повреждение резьбы в картере двигателя. Зачастую это заканчивается утечкой масла и еще более серьезными последствиями, подытожил моторист.

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Источник: pravda.ru