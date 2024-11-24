Эти признаки укажут, что машину нужно срочно ремонтировать

«Рольф» перечислил семь причин для немедленного ремонта автомобиля

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова перечислила признаки, указывающие на необходимость срочного ремонта машины. Она отметила, что современные авто, у которых есть бортовой компьютер, могут сами сигнализировать владельцу о поломке индикатором на приборной панели.

Также срочное посещение автосервиса потребуется при наличии посторонних звуков в подвеске, двигателе, коробке передач или другой части машины.

При поломке кондиционера, омывателя, подогревов или других функций, предусмотренных штатной комплектацией модели машины, также не стоит откладывать ремонт.

Также не стоит забывать о регулярном прохождении ТО, мойке машины и отслеживать уровень технических жидкостей. В случае утечки следует срочно проверить системы и найти причину, пока не произошло крупной поломки, подытожила Трушкова.

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Источник: Газета.ru