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Зимой автомобили горят чаще: эксперт раскрыл причину

Автоэксперт Родионов перечислил три причины возгорания машины в холода

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, почему зимой автомобили горят чаще, чем летом. Так, машина может загореться из-за утечки технической жидкости.

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На холоде дубеют различные резиновые детали, пластиковые трубки трескаются и переламываются, хомуты ослабевают, материалы сжимаются, что вызывает течи. Многие технические жидкости горючи, и любая искра может вызвать пожар.

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Также причиной возгорания может стать короткое замыкание, которое может произойти по разным причинам: из-за высокой нагрузки электросети зимой, а также использования нештатного оборудования.

Причиной пожара может послужить и использование обогревательных приборов. До сих пор случаются истории, когда водители пытаются разморозить машины газовыми горелками, электроплитами и прочими бытовыми отопительными приборами. При наличии течей пожар неизбежен, отметил Родионов.

Снизить риск пожара поможет регулярная диагностика машины на профессиональном сертифицированном сервисе, сообщил он.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 9
24.11.2024 
Фото:Unsplash
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