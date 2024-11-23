Стали известны цены последних Mercedes, собранных в России

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Рынок новых автомобилей продолжает удивлять. Неожиданный всплеск интереса вызвала утечка информации о ценах на последние Mercedes-Benz, собранные на российском заводе.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Телеграм-канал Mash опубликовал прайс-лист, раскрывающий стоимость около двух десятков оставшихся экземпляров этих автомобилей. Ситуация уникальна не только из-за дефицита, но и из-за того, что некоторые модели уже давно сменили поколение, а эти остаются последними представителями своего класса, собранными в России.

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Речь идёт о машинах 2024 года выпуска, хотя комплектующие были заготовлены ещё в 2022 году. Гарантия от дилера составляет два года. Цветовая гамма классическая: полярно-белый неметаллик, чёрный обсидиан металлик, белый бриллиант и серый селенит.

За заднеприводный E200 в небогатой комплектации хотят выручить 8 324 640 рублей, все GLC 300 d 4Matic стоят одинаковые 9 745 920 рублей. Уникальность ситуации в том, что GLC сменил поколение почти два с половиной года назад, а E-Class – полтора года назад.

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В основном, это дизельные кроссоверы. Лидирует GLE в двух модификациях: GLE 300 d 4Matic и GLE 400 d 4Matic, цены на которые колеблются от 15 737 600 до 18 263 448 рублей в зависимости от комплектации. Более роскошные GLS 400 d 4Matic представлены двумя экземплярами по цене 18 831 960 рублей за каждый.

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Источник: Mash

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
23.11.2024 
Фото:Unsplash
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