Renault прощается с мотором, который планировали ставить на автомобили Lada

Renault отказался от мотора 1,3 TCe разработанного совместно с Mercedes-Benz

Французский автопроизводитель принял решение о постепенном отказе от 1,3-литрового турбированного бензинового двигателя TCe, разработанного совместно с Mercedes-Benz.

Этот мотор, известный под кодом H5HT, долгие годы устанавливался на различных моделях Renault, а также на компактных автомобилях Mercedes-Benz с поперечным расположением двигателя (A-Class, B-Class, GLA и GLB). Однако, несмотря на отсутствие ярко выраженных недостатков, Renault берет курс на новые двигатели, отдавая предпочтение более экономичным и экологичным решениям.

Начался процесс вывода 1,3 TCe из модельного ряда Renault с топовой версии мощностью 160 л.с. Этот мотор уже исчез с Captur, Arkana и Austral. К 2025 году планируется полностью отказаться от менее мощных вариантов (130 и 140 л.с.). Их место займёт 1.2-литровый трёхцилиндровый турбомотор TCe от Dacia Bigster. Это решение, хоть и кажется неожиданным для многих, продиктовано стремлением к повышению топливной эффективности и снижению выбросов CO2.

Выбор в пользу 1,2 TCe и гибридных силовых установок E-Tech объясняется их экономичностью. Например, на кроссовере Austral гибридная установка E-Tech 200 демонстрирует экономию топлива почти в два литра на 100 км в смешанном цикле.

Исключением из этой тенденции остаётся семейство Renault Kangoo – компактвэнов и лёгких коммерческих автомобилей. Для них пока не планируется замена 1,3 TCe.

Интересно отметить и российскую составляющую этой истории. Планы по локализации производства 1,3 TCe в России, которые могли бы обеспечить этот двигатель не только для Renault, но и для новых моделей Lada, были сорваны в 2022 году.

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Источник: Automobile Magazine