В Россию привезли просторный, хорошо оснащенный и недорогой японский седан

Из КНР в Россию привезли новый седан Honda Envix по цене 2,2 млн рублей

На рынке появилось объявление о продаже нового седана Honda Envix по цене, сравнимой с базовым «Москвичом 6» – 2 200 000 рублей.

Honda Envix

Данный автомобиль собран на совместном предприятии Dongfeng-Honda в Китае.

Заявленная цена «под ключ» в 2 200 000 рублей включает в себя утилизационный сбор и полную таможенную пошлину во Владивостоке.

Предлагаемый вариант – Honda Envix в комплектации Comfort Edition. Несмотря на доступную цену, автомобиль не обделен комфортом. Комплектация включает отделку сидений эко-кожей, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, камеру заднего вида, кондиционер, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, бортовой компьютер, два дополнительных воздуховода для задних пассажиров и люк в крыше. Однако, стоит отметить, что руль – обычный пластиковый, без мультифункциональных кнопок, что может разочаровать некоторых покупателей.

Honda Envix

Honda Envix – это, по сути, перелицованная версия Honda Crider второго поколения. Автомобили практически идентичны по габаритам (4756 мм в длину и 2730 мм в колесной базе), отличия заключаются лишь в дизайне бамперов, решетки радиатора и задних фонарей. Это позволяет снизить себестоимость производства, что, вероятно, и отражается на конечной цене для покупателя. Под капотом у Envix и Crider одинаковый двигатель – 1,0-литровый бензиновый турбомотор от Civic мощностью 122 л.с. и 173 Нм крутящего момента. В данном объявлении указан вариатор, хотя доступна и шестиступенчатая механическая коробка передач.

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Источник: Автоновости дня