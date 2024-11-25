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Китайские машины с пробегом дешевеют: средние цены

«Авито Авто»: средняя стоимость подержанного авто из КНР составила ₽ 1,95 млн

Объявлений о продаже машин китайского производства по итогам октября стало больше (плюс 39,2% в годовом выражении).

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Спрос остался прежним, а средняя цена такого авто понизилась на 19,1%, до 1, 95 млн рублей, по данным экспертов «Авито Авто». По такому показателю, как доля в спросе, среди «китайцев» лидирует Chery: у нее 22%. Далее следуют Geely с долей 21,6% и Lifan с 10,3%. На четвертом и пятом местах расположились Haval и Great Wall (по 7,3% спроса в октябре).

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Самым востребованным китайским авто с пробегом стал кроссовер Chery Tiggo (T11) с долей 6,1%. За ним следуют Geely Monjaro и Geely Coolray (4,6% и 4,4% соответственно). Замыкают первую пятерку две модели бренда Lifan: седан Solano (3,2%) и кроссовер X60 (2,9%). Наиболее заметно вырос спрос на премиальный кроссовер LiXiang L7 (в 2,1 раза).

Ранее «За рулем» перечислил ТОП-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

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Источник: «Прайм»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
25.11.2024 
Фото:Depositphotos
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