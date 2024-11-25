Продажи премиум-авто в октябре побили рекорд марта

«Коммерсант»: в России вырос спрос на дорогие машины

В октябре россияне приобрели более 15,5 тыс. автомобилей в премиум-сегменте, что составило 9% от общего числа сделок на первичном рынке.

Этот тренд продолжается уже четвертый месяц подряд, что связано с изменениями в утилизационном сборе, вступившими в силу с 1 октября.

Новый сбор коснулся всех автомобилей, за исключением электрокаров и гибридов, что способствовало росту спроса на машины (особенно на дорогие), ввезенные по старым условиям.

По словам Ирины Франк, управляющего директора Frank Auto, в октябре был заметен интерес к автомобилям с утильсбором по старым ставкам. Это позволило покупателям сэкономить до 1,2 млн рублей на премиум-моделях. Сток таких автомобилей продолжает поступать в продажу и в ноябре, что также поддерживает стабильный спрос на этот сегмент рынка.

Высокие ставки по кредитам, достигшие 28-30%, спрос не останавливают. В массовом сегменте покупка в кредит составляет уже 80%. В премиум-сегменте также востребованы кредиты, но не потому что этим людям не хватает денег, а чтобы не выводить средства из оборота.

В условиях роста ставок и падения курса рубля дилеры начинают сокращать поставки, мотивируя клиентов на более быстрые решения.

Сегодня китайские бренды, такие как Exeed, Tank и Lixiang, занимают более 70% рынка, BMW и Mercedes-Benz, поставляемые через параллельный импорт, также остаются востребованными, несмотря на сложности с доставкой и рост цен. Но автопром Германии будет и дальше терять позиции.

В октябре рынок новых автомобилей в России впервые превысил 500 млрд рублей, увеличившись на 60% по сравнению с прошлым годом. Премиум-сегмент составил четверть всех продаж, что подтверждает высокую заинтересованность россиян в дорогих автомобилях, несмотря на экономические сложности.

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Источник: «Коммерсант»