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Президент упростил процедуру регистрации права на машино-места в паркингах

Путин подписал закон о выделении машино-мест в паркингах без согласия соседей

Процедуру регистрации машино-мест в паркингах, находящихся в общей долевой собственности, упростят в России. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Текст документа обнародован на портале официального опубликования правовых актов.

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Закон призван защитить права владельцев машино-мест в паркинге. Теперь автовладелец на законных основаниях сможет выделить свое место в отдельный объект недвижимости, если кто-то из совладельцев против или их слишком много. Раньше для этого требовалось согласие каждого из владельцев долей.

Согласно закону, владелец сможет привлечь к работе кадастрового инженера для подготовки технического плана с четкими границами выделяемого машино-места.

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Также инженер получит доступ к проектной документации здания и составит план, подтверждающий долю в собственности. Затем публикуются извещение о выделении с контактными данными владельца, всю информацию о нем, а также схема самого машино-места и сроки подачи возражений.

При наличии мотивированных возражений от других владельцев их рассмотрят. В случае их отсутствия машино-место зарегистрируют за автовладельцем.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 11
25.11.2024 
Фото:Unsplash
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