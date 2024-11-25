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Китайцы поставят рекорд по продажам своих машин в России в 2024 году

«Газпромбанк Автолизинг»: в РФ может быть продан 1 млн авто из КНР в 2024 году

Продажи машин китайского производства по итогам 2024 года впервые в РФ могут достигнуть 1 млн единиц, сообщили эксперты компании «Газпромбанк Автолизинг». Уточняется, что за 10 месяцев в стране продано 789,3 тыс. легковых и LCV китайских автомобилей.

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Эксперты отметили, что ожидаемая доля в легковом сегменте составит примерно 63%. При этом амбиции многих китайских марок в начале года были выше, но общеэкономическая ситуация заставила скорректировать эти планы.

Свои изначальные планы продаж выполняют только пять китайских брендов: Haval, Jetour, GAC, Geely и Jaecoo.

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Также эксперты сообщили, что в 2023 году китайцы продали в России 538,5 тыс. машин (51,2% в легковом сегменте).

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
25.11.2024 
Фото:Unsplash
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