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Отечественный седан девятый месяц лидирует среди самых популярных машин России

Автостат: вторичный рынок автомобилей в России вырос на 24% по итогам октября

Продажи на вторичном рынке России по итогам октября 2024 года достигли 605,3 тыс. автомобилей, это на 14% больше итогов сентября и на 24% выше итогов прошлого года. Такой статистикой поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

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Согласно данным, чуть более половины (50,8%) вторичного рынка в октябре пришлось на пять марок. Лидером рейтинга является отечественная Lada – на ее долю пришлось почти 25%. Десятая часть рынка принадлежит японской Toyota, также в топ-5 вошли корейские Kia (5,9%), Hyundai (5,5%) и японский Nissan (4,6%).

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Что касается конкретных моделей, то на протяжении вот уже девяти месяцев с начала года первенство удерживает седан Lada 2107. Рыночная доля автомобиля в октябре составила 2,4%. Также в тройку лидеров вошли Kia Rio и Hyundai Solaris – на долю каждой марки приходится 2%, у остальных моделей показатель ниже этого значения.

Всего по итогам 10 месяцев текущего года на рынке России куплено почти пять млн легковых автомобилей с пробегом – на 3,6% больше, чем за тот же период 2023 года.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
25.11.2024 
Фото:Depositphotos
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