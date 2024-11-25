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Суд встал на сторону мошенников — как не лишиться денег после продажи автомобиля

Эксперт Шелков предостерег россиян от новой схемы мошенничества при покупке авто

Мошенники на авторынке России работают по новой схеме – если деньги за покупку автомобиля продавцу переводил человек, не указанный в договоре купли-продажи (ДКП), он может отсудить их. Об этом рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

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«Мошенники по этой схеме обычно работают в паре, представляются родственниками. Их задача, чтобы продавец оформил автомобиль на одного человека, а деньги получил от другого человека на расчетный счет. Это может обозначаться в разговоре, но может произойти и по умолчанию, когда покупатель переводит деньги с чужого аккаунта в приложении банка», – объясняет эксперт.

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После этого человек, оплативший покупку автомобиля, обращается в суд с исковым заявлением против продавца и обвиняет его в неосновательном обогащении. Якобы он заплатил деньги за автомобиль, но физически его не получил. Второй мошенник – покупатель, указанный в ДКП, – утверждает, что деньги отдал наличными и к переводу не имеет отношения. Суд при этом вынужден встать на сторону злоумышленников и выносит решение вернуть всю сумму.

«Если сделка проходит по безналичному расчету, в ДКП следует указать, с какого счета и на какой переводятся деньги за машину, чтобы зафиксировать факт порядка расчета и заверить в договоре подписями продавца и покупателя. Тогда аргументов для успешного взыскания денег у мошенников не будет», – советует эксперт.

Еще об одном способе мошенничества при покупке автомобиля можно прочитать здесь.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
25.11.2024 
Фото:Depositphotos
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