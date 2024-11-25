Лучший семиместный кроссовер в мире привезли в Россию: известна цена

В РФ появился в продаже новый кроссовер Honda Pilot по цене 6,7 млн рублей

7-местный кроссовер Honda Pilot привезли по параллельным каналам в Россию. Компания из Владивостока предлагает автомобиль четвертого поколения 2024 г. в. в богатой комплектации Elite за 6 685 492 рублей, в стоимость входит доставка авто из США.

Honda Pilot

В комплектацию входят подогрев всех сидений и руля, панорамная крыша с люком, светодиодная оптика, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора и прочее.

Кроссовер оснащен 3,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем V6 DOHC i-VTEC мощностью 289 л. с., классической 10-ступенчатой АКП и «интеллектуальным» полным приводом i-VTM4.

Honda Pilot

В начале года британский портал AutoBlog признал новый Honda Pilot лучшим среди всех трехрядных кроссоверов и внедорожников, присутствующих на рынке в 2024 году.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»