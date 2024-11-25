#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитАвтоподборФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автовладельцам рассказали, с какими запчастями могут возникнуть проблемы
25 ноября
Автовладельцам рассказали, с какими запчастями могут возникнуть проблемы
Эксперт Плисов предрек рост цен на автозапчасти...
Названы самые частые причины жалоб российских водителей
25 ноября
Названы самые частые причины жалоб российских водителей
Эксперты автосервисов Caready перечислили...
Власти Евросоюза и Китая близки к заключению соглашения по импорту электрокаров КНР
25 ноября
Власти Евросоюза и Китая близки к заключению соглашения по импорту электрокаров КНР
Евросоюз намерен ввести ограничения по цене...

Лучший семиместный кроссовер в мире привезли в Россию: известна цена

В РФ появился в продаже новый кроссовер Honda Pilot по цене 6,7 млн рублей

7-местный кроссовер Honda Pilot привезли по параллельным каналам в Россию. Компания из Владивостока предлагает автомобиль четвертого поколения 2024 г. в. в богатой комплектации Elite за 6 685 492 рублей, в стоимость входит доставка авто из США.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Honda Pilot
Honda Pilot

Рекомендуем
Накрутка цен, задержки оформления, навязывание кредитов — рейд по салонам Lada

В комплектацию входят подогрев всех сидений и руля, панорамная крыша с люком, светодиодная оптика, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора и прочее.

Кроссовер оснащен 3,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем V6 DOHC i-VTEC мощностью 289 л. с., классической 10-ступенчатой АКП и «интеллектуальным» полным приводом i-VTM4.

Honda Pilot
Honda Pilot

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В начале года британский портал AutoBlog признал новый Honda Pilot лучшим среди всех трехрядных кроссоверов и внедорожников, присутствующих на рынке в 2024 году.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов, которые стоят дешевле 2 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 23
25.11.2024 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Pilot

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв