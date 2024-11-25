10 лет спустя: страховые выплаты в России увеличат — известны новые суммы

В Госдуме хотят с 2025 года увеличить размер выплат по ОСАГО на 30%

Законопроект о повышении верхнего порога страховых выплат по ОСАГО при ДТП разработали в России в рамках обязательного автострахования. Инициатором проекта стала группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым.

В пояснительной записке к документу говорится, что на текущий момент страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет 500 тыс. рублей в случае вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего, и 400 тыс. рублей, если вред причинен имуществу. Инициаторы законопроекта предлагают увеличить пороги до 650 тыс. и до 520 тыс. соответственно.

При этом парламентарии напомнили, что действующие в РФ суммы не пересматривались с 2014 года.

«В то же время рост за прошедшие годы страховых тарифов, стоимости запчастей и восстановительного ремонта автотранспорта, а также медицинских услуг при причинении вреда жизни и здоровью свидетельствуют о необходимости пересмотра размера страховых сумм», – подчеркивают депутаты.

Если порога по ОСАГО в 400 тыс. рублей не хватает, недостающую сумму на восстановление транспортного средства взыскивают с виновника аварии. Причем он вынужден доплачивать даже тогда, когда лимит ОСАГО не исчерпан, а в последнее время страховщики занижают стоимость восстановительного ремонта с целью получения максимальной прибыли.

Предлагаемое законопроектом увеличение страховых сумм на 30% не повлечет увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов, убеждены в Госдуме. Документ, в случае его одобрения, вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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Источник: tass.ru