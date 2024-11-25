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Lada Niva не получит автомат: эксперт назвал причины

Эксперт Моржаретто: Спрос не покроет расходы на установку АКП в Lada Niva

Издержки, которые потребуются для установки в Lada Niva АКП, окажутся такими, что будущий спрос не покроет их, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

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Он пояснил, что автомобиль Нива был сконструирован в 70-е годы прошлого века, когда никакой речи об автомате не было. Конструкция устаревшая, и хотя теоретически поместить автомат туда можно, но это дорого и довольно трудно, сказал Моржаретто. При этом он отметил, что не очень понятно, будет ли спрос на автомобиль с автоматом, ведь Ниву покупают именно как самый дешевый внедорожник.

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Моржаретто считает, что внедрение в Ниву АКП невыгодно, так как спрос на такие внедорожники невысок, а переделывать конструкцию ради новой трансмиссии весьма затратно.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 8
25.11.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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