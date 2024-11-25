Названы самые частые причины жалоб российских водителей

Эксперты автосервисов Caready перечислили основные проблемы машин в России

Эксперты сети автосервисов Caready проанализировали обращения в сервисы и перечислили самые частые причины жалоб российских водителей.

Так, у китайских машин часто происходят сбои с мультимедийной системой, тачпадом, парктрониками, радарами, камерами заднего вида и системой климат-контроля. В основном, поломки устраняют путем обращения к дилерам по гарантии.

У европейских машин часто ломаются роботы, у машин бренда Volkswagen повышен расход масла, часто барахлит электрика и DSG. У «французов» много отзывных кампаний из-за поломок термостатов. Среди основных проблем корейских авто маленький ресурс некоторых моделей и поломки электронных систем.

Также наблюдаются трудности в эксплуатации некоторых категорий машин. Так, в США скорость измеряется в милях и на спидометрах машин соответствующая разметка. Температура двигателя там измеряется не по шкале Цельсия, а по Фаренгейту.

Владельцы недорогих машин часто жалуются на качество лакокрасочного покрытия и коррозию. Практически все автомобилисты жалуются на стуки в подвеске, а именно на износ втулок, сайлентблоков, рулевых наконечников, что связано с качеством российских дорог.

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Источник: «Российская газета»